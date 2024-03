Previsioni meteo, cambia tutto da mercoledì 13 Marzo: arriva la primavera

L'Italia si prepara ad accogliere la primavera dopo un periodo di maltempo. Le previsioni meteo indicano un imminente cambiamento delle condizioni atmosferiche con l'arrivo della stagione primaverile. La perturbazione che ha interessato gran parte del territorio nazionale nel fine settimana è in fase di esaurimento, lasciando spazio a un progressivo miglioramento a partire dai prossimi giorni.

Il Centro Meteo Italiano segnala che, nonostante la difficoltà di prevedere il meteo per un'intera stagione, le tendenze per la primavera 2024 suggeriscono possibili anomalie positive di temperatura a marzo su buona parte dell'Europa, con precipitazioni che potrebbero risultare sopra la media, in particolare sui settori occidentali. Per aprile, invece, si prevedono anomalie negative di precipitazione, soprattutto su Europa centrale e Mediterraneo, ma la situazione rimane incerta a causa di disaccordi tra i principali modelli climatici.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni indicano che l'instabilità si sposterà verso il Sud con piogge e temporali, mentre al Nord si prevede un clima più soleggiato. Da giovedì 14 marzo, l'alta pressione potrebbe estendersi verso l'Italia, portando maggiore stabilità e un aumento delle temperature massime.

L'anticiclone africano, atteso in settimana, contribuirà a far scoppiare la primavera sull'Italia, con un aumento delle temperature e un clima più mite. Tuttavia, l'instabilità atmosferica potrebbe persistere fino a martedì 12 marzo, specialmente al Sud.

Dopo gli ultimi giorni di maltempo, l'Italia si appresta a vivere un periodo più stabile e mite, con l'anticiclone africano che porterà un assaggio di primavera e un progressivo aumento delle temperature.