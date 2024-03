Rosy Chin conquista la finale del Grande Fratello 2023 con il 53% dei Voti

Rosy Chin, chef di professione e figura ben nota nel panorama della ristorazione italiana, si è guadagnata il titolo di seconda finalista del Grande Fratello, ottenendo il 53% delle preferenze in un televoto che l'ha vista competere contro Anita Olivieri, Paolo Masella e Letizia Petris. Quest'ultima, in particolare, ha ottenuto un sorprendente 32% delle preferenze, mentre Olivieri e Masella si sono fermati rispettivamente al 10% e al 5%.

La proclamazione di Rosy come finalista è avvenuta durante la puntata del 11 marzo, segnando un momento significativo per la chef, che ha espresso sentimenti di incredulità e gratitudine, sottolineando come spesso si senta di non meritare ciò che riceve. Questo risultato non solo riflette il forte sostegno del pubblico ma sottolinea anche l'impatto che Rosy ha avuto sui telespettatori durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello.

Prima della sua partecipazione al reality, Rosy Chin era già una figura rispettata nel mondo della ristorazione, nota per il suo lavoro come chef e per essere proprietaria del ristorante milanese Yokohama, un punto di riferimento per la cucina fusion. La sua presenza nel programma ha offerto al pubblico uno sguardo più intimo sulla sua vita, sulle sue passioni e sulle sfide che ha affrontato, contribuendo a costruire una solida base di fan e a rafforzare il suo seguito sui social media.

La finale del Grande Fratello 2023 si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile, con Rosy Chin pronta a competere per il titolo finale. La sua storia, caratterizzata da determinazione, talento e umiltà, ha ispirato molti, rendendola una delle protagoniste più amate di questa edizione del reality.