Laureus Awards - Djokovic vince premio 'Miglior sportivo dell’anno

Usain Bolt ai Laureus 2024 a Madrid

Novak, Aitana Bonmatí, la Nazionale femminile di calcio, Jude Bellingham e Simone Biles sono i grandi vincitori deiWorld Sports2024, gli Oscar dello Sport, che si sono tenuti nel cuore di Madrid, presso lo storico Palacio de Cibeles. In particolare,è stato premiato con il “World Sportsman of the Year” (“Miigliore sportivo dell’anno”), conquistando la sua quinta statuetta. A consegnare al’ambito premio è stato Tom Brady, il sette volte vincitore del Super Bowl; Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, ha consegnato, invece, a Bonmatí il premio “Sportswoman of the Year” (“Sportiva dell’anno”). Carlos Alcaraz, vincitore dello scorso anno del premio “Breakthrough of the Year” (Rivelazione dell’anno), ha consegnato a Bellingham il premio per la stessa catergoria. È stato un momento "Only at" quando Alcaraz, appassionato tifoso del Real Madrid, si è congratulato con Bellingham, attuale stella della squadra.Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, guida le leggende dello sport che partecipano ai Laureus World Sports Awards di quest'anno, l'evento più prestigioso del calendario sportivo internazionale. La super star giamaicana, famosa per la sua posa a forma di fulmine della vittoria, ha vinto quattro Laureus Awards nella sua spettacolare carriera in cui ha vinto otto medaglie d'oro olimpiche e 11 mondiali tra il 2008 e il 2016. Ora ... Leggi la notizia Aitana Bonmatí è salita sul palco due volte e, in entrambe le occasioni, ha scritto la storia: la prima per il premioSportswoman of the Year e così facendo è diventata la prima calciatrice a vincere il prestigioso premio; la seconda, invece, assieme alla Nazionale spagnola che ha vinto la Coppa del Mondo femminile Fifa in Australia e Nuova Zelanda. Le campionesse del mondo si sono aggiudicate il premio “World Team of the Year” (“Squadra dell’anno”), diventando la prima squadra tutta femminile a riuscire nell’impresa. Anche Jude Bellingham ha giocato in casa nella “sua” Madrid. Il centrocampista inglese ha vinto il “World Breakthrough of the Year Award” (“Rivelazione dell’anno”) – il primo calciatore a riuscirci – dopo un inizio elettrizzante al Real Madrid. Simone Biles ha, invece, vinto i premio “World Comeback of the Year Award” (“Ritorno dell’anno”) per il suo ritorno all’attività agonistica dopo una pausa di due anni. Novak, fresco vincitore delWorld Sportsman of the Year, ha chiuso il 2023 con tre dei quattro titoli più importanti del tennis maschile, perdendo solo uno Slam nella finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il serbo ha ora raggiunto il record di 24 titoli del Grande Slam in carriera e a Madrid ha stabilito un altro record, conquistando il suo quinto premioWorld Sportsman of the Year (aveva già vinto nel 2012, 2015, 2016 e 2019). Novakha dichiarato: “Sono molto onorato di aver vinto il mio quinto premio come “Sportivo dell’anno”. Ripenso al 2012, quando ho vinto questo premio per la prima volta all’età di 24 anni. Sono molto orgoglioso di essere qui 12 anni dopo, ripensando a un 2023 che ha dato molte gioie a me e ai miei fan. È stato emozionante tornare in Australia lo scorso anno e vincere il mio decimo titolo. È un torneo che mi sta molto a cuore e che mi ha aperto la strada a 12 mesi incredibili. Non avrei potuto ottenere così tanto successo senza avere un team incredibile alle mie spalle e senza incontrare avversari stimolanti che mi hanno sempre spinto a essere la versione migliore di me stesso. IWorld Sportssono così speciali perché vengono assegnati da 69 stelle dello sport, quelle che compongono laWorld Sports Academy. Guadagnare il voto dei miei idoli dello sport è ciò che rende questi premi così ambiti in tutto il mondo dello sport. Sono molto felice di essere tra i vincitori, ma sono anche un ammiratore e sostenitore diSport for Good. Questa statuettaè inoltre unica perché rappresenta qualcosa di più di un semplice risultato sportivo. La missione didi utilizzare lo sport per migliorare il mondo è ormai valida da 25 anni e incarna i valori di Nelson Mandela secondo cui “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”. Bonmatí ha avuto un anno d'oro. Oltre ad aver vinto la Liga F e Champions League con il Barcellona, il Mondiale con la Nazionale spagnola e ad aver conquistato il Pallone d’Oro. la centrocampista conquistato il premio “World Sportswoman of the Year” (“Sportiva dell’anno”) ed è tornata sul palco con le sue compagne di squadra per ricevere anche il premio “Team of the Year” (“Squadra dell’anno”). In tal modo, ha ripetuto la doppietta a livello individuale e di squadra di Lionel Messi aiWorld Sports2023. Aitana Bonmati ha dichiarato: “Sono onorata di ricevere questo premio sia sul piano personale che di squadra. “È straordinario leggere i nomi dei vincitori delle passate edizione. Da Serena Williams a Simone Biles, passando per Lindsey Vonn, Naomi Osaka e Shelly-Ann Fraser-Pryce, la vincitrice dello scorso anno. Sono tutte atlete incredibili che non solo si sono distinte nelle loro discipline, ma sono state anche modelli incredibili per le generazioni più giovani. Essere la prima calciatrice a vincere questo premio rende tutto ancora più speciale. La mia Nazionale è inoltre la prima squadra femminile a vincere ilAward. Siamo orgogliose del nostro status di pioniere”. Simone Biles, vincitrice del premio “Comeback of the Year” ha dichiarato: “Vincere il premiosignifica tutto per me. È davvero gratificante ed emozionante vedere che tutto il mio duro lavoro è stato ripagato”. La lista completa dei vincitori:World Sportsman of the Year Award: NovakWorld Sportswoman of the Year Award: Aitana Bonmatí.World Team of the Year Award: Nazionale femminile spagnola di calcio.World Breakthrough of the Year Award: Jude Bellingham.World Comeback of the Year Award: Simone Biles.Sport for Good Award: Fundación Rafa Nadal.World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Diede de Groot.World Action Sportsperson of the Year Award: Arisa Trew.