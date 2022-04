Beacon in the Galaxy : Un nuovo messaggio per contattare gli alieni

Nel 1974 il telescopio di Arecibo ha inviato nello spazio unin codice binario composto da 1.679 bit disposti in 73 righe di 23 caratteri. Questa comunicazione era mirata a una civiltà aliena là fuori. Se qualcuno l'avesse trovato e decodificato, avrebbe visto una figura stilizzata di un essere umano, la rappresentazione del nostro sistema solare, il DNA e il telescopio di Arecibo. Bene, ora ne stiamo inviando un altro, ma aggiornato.

Chiamato Beacon in the Galaxy (BITG), contiene più informazioni sulla matematica e sulla scienza di base rispetto al messaggio di Arecibo. Si spera che questi concetti siano universalmente compresi da forme di vita di intelligenza almeno simile a quella umana. Jonathan Jiang, leader del progetto e scienziato del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, ha rivelato che il messaggio BITG descrive anche un gruppo di punti di riferimento cosmici "per indicare la posizione della Terra all'interno della Via Lattea".

Tutto questo sforzo per entrare in contatto con civiltà aliene, ma non tutti sono stati della stessa opinione. Il famoso astrofisico Stephen Hawking, ad esempio, ha più volte raccomandato la necessità di agire con cautela riguardo a tali operazioni. "Se si guarda alla storia, il contatto tra umani e organismi meno intelligenti è stato spesso disastroso dal loro punto di vista e gli incontri tra civiltà con tecnologie avanzate e primitive sono andati male per i meno avanzati", ha detto.

La sua convinzione era che gli alieni non fossero necessariamente amichevoli e potessero semplicemente vederci come una strana forma di batterio che ha infestato un bellissimo pianeta. Niente di più. Quindi non è molto saggio che il professore vada in giro sventolando il suo indirizzo di casa in questo modo, una ricerca più discreta sarebbe la tattica ideale.

Altre News per: beacongalaxynuovomessaggiocontattarealieni