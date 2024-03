MAR10 Day 2024

Inoltre, ancora PIÙ divertimento con Mario: non dimenticare che ci sono ancora altri modi per continuare a sfruttare al massimo il MAR10 Day per tutto il mese!

Dal 7 al 24 marzo, è possibile ricevere un rimborso del 10% in Punti Oro da utilizzare con l’acquisto successivo comprando su Nintendo eShop titoli selezionati di Mario* per Nintendo Switch, tra cui Super Mario Bros. Wonder, oppure riscattare un codice download per uno dei titoli entro il periodo di promozione.

Inoltre alcuni prodotti selezionati dedicati a Mario e ai suoi amici sono disponibili sul My Nintendo Store con uno sconto del 30% e i clienti riceveranno anche un taccuino come gadget omaggio** fino al 7 aprile, mentre è possibile scaricare uno sfondo gratuito come premio My Nintendo.

Un assortimento di elementi per le icone utente dei giochi Super Mario sarà disponibile per tutto marzo come premi esclusivi per i membri di Nintendo Switch Online*3. C'è anche una missione speciale che puoi completare giocando al classico Super NES Super Mario World per guadagnare alcuni punti Platino. Visita l'applicazione Nintendo Switch Online sulla tua console per ulteriori informazioni. Per tutte le ultime novità sul MAR10 Day, resta sintonizzato sui nostri canali social ufficiali e partecipate ai festeggiamenti.