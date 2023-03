Oggi è il MAR10 DAY

Con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, Super Mario è uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludicoe una vera epropria icona riconosciuta da chiunque: apartire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso sia come comparsa sia come protagonista in centinaia di videogiochi e non solo! Proprio il 5 aprile è in arrivo al cinemal’attesissimo film, Super Mario Bros. Il Film, interamente ispirato al mondoche ha preso vita nel videogioco e non mancano all’appello cartoni animati, fumetti,merchandise di ogni tipo e parchi a tema dedicati al Regno dei Funghi: iSuper Nintendo World. Per celebrare la sua simbolica mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un’interagiornata, il MAR10 Day, che si tieneogni anno il 10 marzo: ilmotivo di questa data? Basta mettere insieme le primelettere del mese, mar, e il giorno, 10, e il gioco è fatto: si ottiene MAR10, una parola che ricorda molto ilnome Mario!

Le celebrazioni di Mariocontinueranno tutto il mese di marzo con tante attività ed eventi speciali:

? Nintendo Switch Mario Edizione Speciale (rossa): per celebrare tutti i giorni il MAR10 Day, sarà disponibile dal 10 marzo unaspeciale edizione di Nintendo Switch con joyconrossi dedicata a Super Mario. In bundle con la console, saranno compresianche una copia digitale di Super Mario Odyssey che consentirà fin da subito di unirsi a Mario eCappy per salvare la principessa Peach dal matrimonio organizzato da Bowser eun kit di adesivi di Super Mario Bros. Il Film.

? Mario Kart 8 Deluxe - Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 4: le ottopiste incluse nel quarto pacchetto del Pass Percorsi Aggiuntivi di MarioKart 8 Deluxe sono disponibili a partire dal 9 marzo. Il Trofeo Frutta e il TrofeoBoomerang, aprono rispettivamente le corse sui circuiti Tour Amsterdam inderapata, GBA Parco Lungofiume, Wii Pista snowboard DK, Isola Yoshi e TourBangkok a manetta, DS Circuito di Mario, GCN Stadio di Waluigi, Tour Singaporea tutto gas. Inoltre, un nuovo personaggiogiocabile, Birdo, farà la suacomparsa!

? Community e creator si attiveranno per celebrare Super Mario con live evideo dedicati ad alcuni tra i capitoli più amati di questa saga su Nintendo Switch: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Maker 2 saranno protagonisti per tutto il mese di marzo.Queste attività speciali costituiscono l’occasione perfetta per ripassare lateoria in vista dell’uscita di Super Mario Bros. Il Film, fissata al 5 di aprile.





?Un nuovo SUPER NINTENDO WORLD aprirà al pubblico all’interno degli Universal Studios di Hollywood il 10marzo 2023, affiancandosi all’omonimo complesso già inaugurato a Osaka, inGiappone, nel 2021. In questo parco a tema sarà possibile sfidare in prima personail Team Bowser sulle piste del Mario Kart: Bowser’s Challenge, fare una pausaal Toadstool Café e vivere a 360° con tante altre attività il Regno dei Funghie le avventure che ha da offrire.

Altre News per: oggimar10