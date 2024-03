Gaza: la star del calcio palestinese Mohamed Barakat muore nei bombardamenti

Nel corso degli attacchi che hanno colpito la Striscia di Gaza, è stato confermato il decesso di Mohamed Barakat, ex calciatore palestinese e figura prominente nello sport nazionale. Barakat, noto per il suo ruolo di centrocampista offensivo e per aver giocato nel club egiziano Al Ahly e nella nazionale egiziana, è stato vittima del conflitto in corso che ha già causato la morte di oltre 70 civili e il ferimento di più di 200 persone.

Gli attacchi su Gaza sono stati caratterizzato da un'intensificazione delle ostilità tra Israele e Hamas, con bombardamenti israeliani che hanno distrutto oltre il 70% delle abitazioni nella regione e causato danni significativi a strutture civili, inclusi ospedali e scuole. La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è stata descritta come una delle più gravi, con un numero di morti civili tra i più alti in tempi recenti.

Calciatore Palestinese Mohamed Barakat Ucciso a Gaza

Mohamed Barakat, nato il 7 settembre 1976 al Cairo, Egitto, ha avuto una carriera di successo, venendo riconosciuto come uno dei giocatori più talentuosi d'Africa e vincendo numerosi titoli con il suo club, tra cui la CAF Champions League. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la comunità palestinese, che già soffre le conseguenze di un conflitto prolungato e devastante.

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per l'uso di munizioni pesanti in aree densamente popolate come Gaza, e per le conseguenze che questo comporta per la popolazione civile. La situazione rimane tesa, con appelli continui per un cessate il fuoco e per una soluzione pacifica al conflitto che continua a mietere vittime innocenti.