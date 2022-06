Harlem : In una sparatoria muore star del basket NCAA Darius Lee

La star del basket del college, 21 anni, è stato ucciso in una sparatoria addomenica durante la festa per l'abolizione della schiavitù. Lo riporta la CBS. Oltre a Lee, sono stati colpiti sei uomini e due donne che sono in condizioni stabili. L'assassino è ancora latitante, al momento è stata trovata solo una pistola.





Il motivo della sparatoria è sconosciuto. Il teatro delle violenze questa volta è East Harlem dove un gruppo di persone che si era radunato per un barbecue, probabilmente per celebrare la nuova festa dell'abolizione della schiavitù (Juneteenth), Darius Lee è stato colpito da colpi di arma da fuoco. Tra questi, sette uomini e due donne, di età compresa tra i 21 ei 42 anni, sono stati colpiti. Il più giovane, Darius Lee, è stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato in ospedale, le altre otto persone sono in condizioni stabili, ha detto la polizia. L'assassino è ancora latitante, al momento è stata trovata solo una pistola. Il motivo della sparatoria è sconosciuto.

