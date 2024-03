La principessa Kate chiede scusa per la foto ritoccata: ecco la verità!

Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha ammesso di aver ritoccato una foto ufficiale con i suoi figli, scusandosi pubblicamente per l'errore. La foto, destinata a rassicurare il pubblico sulla sua salute dopo un'operazione all'addome a gennaio, è stata ritirata da importanti agenzie fotografiche internazionali come Reuters, Associated Press e France Presse, a causa di sospetti di manipolazione.

La controversia è nata quando è stato notato che la mano sinistra della principessa Charlotte non era allineata correttamente, sollevando dubbi sulla veridicità dell'immagine. La foto era stata pubblicata su Instagram dal profilo ufficiale di Kensington Palace per celebrare la festa della mamma, mostrando Kate circondata dai tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Kate Middleton ha dichiarato: Ecco la verità, ho sbagliato e ha spiegato che, come molti fotografi amatoriali, ogni tanto si cimenta con l'editing. Questo episodio ha sollevato questioni sulla trasparenza e l'autenticità delle immagini diffuse dalla famiglia reale, in un momento in cui le condizioni di salute della principessa sono state oggetto di speculazioni.

Le agenzie fotografiche hanno diffuso un 'kill notice' per l'immagine, chiedendo ai clienti di eliminarla dai loro sistemi e archivi. La decisione di ritirare la foto ha alimentato ulteriori dibattiti e speculazioni sulla salute della principessa e sulla gestione della comunicazione da parte del palazzo reale.