WWE 2K24 Annunciato

WWE 2K24 CELEBRA I 40 ANNI DI WRESTLEMANIA CON IL 2K SHOWCASE... OF THEIMMORTALS E LA FORTY YEARS OF WRESTLEMANIA EDITION

Sali sul ring e "Termina La Tua Storia" con la Superstar di copertina dell’edizione Standard "TheAmerican Nightmare" Cody Rhodes, le Superstar di copertina dell’edizione Deluxe Rhea Ripley eBianca Belair, nuove tipologie di match, gameplay aggiornato e molto altro ancora.





The Story's Not Finished | Official Announce Trailer





Oggi, 2K ha annunciato WWE 2K24, il nuovo capitolo della famosaserie di videogiochi WWE sviluppata da Visual Concepts, che sarà presto disponibile per PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.Mentre percorre il suo cammino nella WWE nel tentativo di conquistare l'oro mondiale e compiere ilsuo destino, "The American Nightmare" Cody Rhodes sarà protagonista della copertina della edizioneStandard. Le più volte campionesse e vincitrici della Royal Rumble femminile Bianca Belair e RheaRipley condivideranno la copertina dell’edizione Deluxe, rappresentando una novità assoluta per lapresenza di due donne su una copertina di WWE 2K, mentre la copertina della Forty Years ofWrestlemania Edition presenta artwork originali che celebrano le Superstar e le Leggende piùiconiche della storia di WrestleMania, tra cui The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, "Stone Cold"Steve Austin e altri ancora.WWE 2K24 presenta diverse novità per il franchise, tra cui il 2K Showcase... of the Immortals checelebra i 40 anni di WrestleMania, quattro nuovi tipi di match come Ambulance e Arbitro d’eccezione,due nuove esperienze La mia ASCESA e molti altri.Inoltre, i fan potranno contare su un vasto roster di oltre 200 Superstar e Leggende WWE, tra cuiRoman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar,"Macho Man" Randy Savage, Chyna e altri. La grafica incredibilmente realistica e le animazioniperfezionate - con oltre il 90% delle espressioni facciali aggiornate - insieme ai miglioramenti apportatialle telecamere della rampa e alla possibilità di spostare la telecamera durante il gioco dal vivo,offrono l'esperienza WWE 2K visivamente più impressionante di sempre.WWE 2K24 edizione Deluxe e l’edizione Forty Years of Wrestlemania saranno rilasciate in tutto ilmondo martedì 5 marzo 2024, seguite dalla edizione Standard e dalla edizione digitale StandardCross-Gen venerdì 8 marzo 2024."Sono famoso per tenere una lista di riferimento delle tappe fondamentali che voglio percorrere versola realizzazione della mia storia", ha dichiarato Cody Rhodes. "Come appassionato di videogiochi,essere nominato Superstar di copertina di WWE 2K è molto, molto vicino alla sommità di questa lista esono felice di lavorare con i team di 2K e Visual Concepts per dare vita a questo sogno".“Questa è un'incredibile pietra miliare nella mia carriera e sono davvero entusiasta di mostrare almondo perché WWE 2K24 è un gioco imperdibile e un’esperienza indimenticabile per ogni fan egiocatore della WWE", ha dichiarato Bianca Belair."Ho dimostrato di essere la contendente più forte che abbia mai detenuto il WWE Women's WorldChampionship", ha dichiarato Rhea Ripley, "Guadagnarmi il titolo di Superstar di copertina di WWE2K24 è meritato e sono orgogliosa di aggiungerlo alla mia serie di successi".“Dopo essere stato il gioco più valutato nella storia del franchise, il team di sviluppo di WWE 2Kcontinua a puntare sulla qualità", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "WWE2K24 offre più tipologie di match, nuove trame e personaggi in La mia ASCESA, miglioramenti allagiocabilità, un 2K Showcase in scena da 40 anni e molto altro ancora. Sono orgoglioso del lavorosvolto dal team per dare vita a questa esperienza e non vedo l'ora che i giocatori si godano il prodotto".



WWE 2K24 presenta diversi tratti distintivi della serie, oltre a nuove aggiunte e rivisitazioni dei titolipreferiti dai fan:



• Lo Showcase 2K.… of the Immortals: Per 40 anni, WrestleMania ha affascinato milioni di fanin tutto il mondo, quando le Superstar della WWE sono diventate Leggende e hanno segnatomomenti indimenticabili - da Hulk Hogan che ha sconfitto Andre the Giant, a "Mr. WrestleMania"Shawn Michaels e The Undertaker che hanno dato vita a un incontro epocale - cementandol'eredità della WWE Hall of Fame.



“Il Palco Più Prestigioso di Tutti” ha scatenato il tifo degli oltre 100.000 presenti, mentre le piùgrandi icone della WWE facevano la storia e versavano ogni goccia di sangue, sudore e lacrimesul ring. Dopo 40 anni di lavoro, WWE 2K24 Showcase... of the Immortals mette i giocatori alcomando, facendo rivivere i momenti più iconici della storia di WrestleMania, mentrel'esclusiva Tecnologia Slingshot di 2K trasforma il gameplay in filmati live-action e viceversa,per un'esperienza di gioco di WrestleMania più coinvolgente che mai. Una serie di contenutisbloccabili aggiunge sfide e valore a questa esperienza straordinaria;



• Roster iconico: WWE 2K24 vanta un roster stellare con leggende della WWE come "StoneCold" Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, oltre alle attuali Superstar della WWE come"The American Nightmare" Cody Rhodes, Bianca Belair, John Cena, Rhea Ripley e RomanReigns, le cui entrate in scena e le cui mosse caratteristiche sono esaltate da una grafica ultra realistica.



• Nuovi tipi di match e miglioramenti ai modelli esistenti: i giocatori lo hanno chiesto e WWE2K24 lo ha fatto, con quattro nuovi e movimentati tipi di match: Arbitro d’eccezione,Ambulance Match, Casket Match e Gauntlet Match. Inoltre, la rissa nel backstage è orasupportata da 4 giocatori e da nuovi elementi interattivi, tra cui un ascensore funzionante, ilvetro della sala di controllo che si può rompere e un distributore di bevande che può esserelanciato, mentre la Royal Rumble offre ora il supporto per otto giocatori in partite online a 30Superstar. Ritornano anche tutti i tipi di incontri già noti di WWE 2K, come WarGames, ExtremeRules, TLC, Submission, Hell in a Cell e molti altri. Ulteriori dettagli su ogni nuovo tipo di matchsaranno comunicati a breve;



• Miglioramenti al gameplay: WWE 2K24 presenta numerosi perfezionamenti al gameplay, tracui le Super Mosse, il minigioco Colpo su Colpo, l’attacco in tuffo dalla corda superiore su ungruppo di avversari fuori dal ring, i doppi incontri per la conquista del titolo, i nuovi Paybacks emolto altro ancora. Nuovi tipi di armi, tra cui bidoni della spazzatura, chitarre e microfoni, oltrealla possibilità di essere utilizzati, permettono ai giocatori di dare il massimo. Inoltre, sonopresenti sette veri arbitri WWE per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente;



• Il mio GM: La popolare simulazione di gestione del brand WWE continua ad espandersi connuovi GM e marchi tra cui scegliere, più tipi di match, più drammi, più campionati, talentscout, scambio di Superstar tra i brand, gestione dei contratti delle Superstar e il nuovoSuperstar Journey, che permette alle Superstar di guadagnare XP, allenarsi e salire di livello perottenere nuovi vantaggi dopo aver partecipato ai match;



• La mia FAZIONE: la modalità di costruzione della squadra in cui i giocatori scelgono,gestiscono e potenziano una serie di Superstar e Leggende WWE per creare le loro fazioni composte da quattro personaggi, torna con un nuovo mercato delle carte acquistabili direttamente e un'esperienza multigiocatore aggiornata. I giocatori possono ora competere



nella Partita Veloce online con ricompense uniche e classifiche stagionali, sfidarsi con le TorriSettimanali e affrontare una rinnovata Guerra tra Fazioni 2.0, con più fazioni reali, più tipi dipartite 4v4, un negozio di ricompense specifico per Guerra tra Fazioni e altro ancora. Nuovipacchetti di carte e obiettivi a tema continueranno a uscire regolarmente durante l'anno conaggiornamenti stagionali dei contenuti;



• La mia ASCESA: nell'esclusiva modalità carriera di WWE 2K, due nuove storyline - Undisputed(maschile) e Unleashed (femminile) - mettono i giocatori al comando di Superstar create adhoc che cercano di farsi un nome e di consolidare la propria eredità nella storia della WWE.Con Roman Reigns, Cody Rhodes, Mick Foley e altri che per la prima volta prestano la voce



fuori campo in La mia ASCESA, insieme ad altre Superstar e Leggende, ricompense ampliate,personaggi ed elementi sbloccabili originali di La mia ASCESA che possono essere trasferiti inaltre modalità di gioco e nuove ambientazioni, La mia ASCESA ha un impatto sull'esperienzacomplessiva di WWE 2K come mai prima d'ora;



• Universe: Il sandbox definitivo del WWE Universe che mette i giocatori a capo dei roster delleSuperstar, delle lotte, dei campioni, degli show settimanali e dei Premium Live Events, orapresenta Azioni di Rivalità ampliate, tra cui interferenze, incassi del Money in the Bank, scenarie risse, oltre a nuove cutscene, il supporto degli arbitri come ospiti speciali, doppi incontri peril titolo e una clausola " Chi perde se ne va";



• Menù Creazioni: Il capolavoro del franchise WWE 2K, il menù Creazioni più dettagliato esolido della categoria, torna con il nuovo supporto per la Creazione di un arbitro e la Creazionedi un segno, oltre a nuove parti e animazioni per progettare Superstar, GM, arene, ingressi, setdi mosse, campionati e altro ancora;



EDIZIONI WWE 2K24



WWE 2K24 prevede quattro edizioni del gioco: Edizione Standard, , Edizione Deluxe, FortyYears ofWrestleMania Edition e Edizione Standard Cross-Gen Digital:



• L’Edizione Standard sarà disponibile su piattaforme old-gen (console PS4, Xbox One) e PC esu console new-gen (PS5 e Xbox Series X|S).



o Offerte bonus preordine: I giocatori che preordineranno WWE 2K24 EdizioneStandard riceveranno il Pacchetto Nightmare Family, un pacchetto di contenuti bonusche include quattro Superstar giocabili: due versioni alternative di Cody Rhodes (ilmascherato Cody "Undashing" e lo sgargiante Stardust), nonché la versione del 1976 disuo padre, il WWE Hall of Famer Dusty Rhodes, oltre a uno dei più grandi rivali di Dusty,"Superstar" Billy Graham, tutti disponibili come personaggi giocabili. I contenutiaggiuntivi La mia FAZIONE includono tre carte La mia FAZIONE: una carta Mattel"Bruised" Cody Rhodes Rarità Oro e, per la prima volta in assoluto, il cane di Cody,Pharaoh, appare in WWE 2K come Carta Manager Rarità Oro**. Inoltre, tutti i preordinidigitali di qualsiasi edizione di WWE 2K24 includeranno l’Edizione Standard di WWE2K23, il gioco con il punteggio più alto nella storia del franchise secondo Metacritic.



• L’Edizione Deluxe sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L’Edizione Deluxe include l’Edizione Cross-Gen Standard, il Pacchetto Nightmare Family, più unSeason Pass per tutti e cinque i pacchetti di contenuti scaricabili post-lancio; il La miaASCESA Mega-Boost e il SuperCharger; la Carta La mia ASCESA Rarità Oro Rhea Ripley, la



Carta La mia FAZIONE Rarità Oro Bianca Belair e gli abiti sostitutivi per Bianca e Rhea.L’Edizione Deluxe sarà disponibile dal 5 marzo 2024, tre giorni prima delle Edizioni Standard eCross-Gen!



• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S, XboxOne e PC. Oltre all’Edizione Standard Cross-Gen e a tutti i contenuti bonus inclusi nell’EdizioneDeluxe, la Forty Years of WrestleMania Edition include il Pacchetto Forty Years ofWrestleMania, che contiene abiti diversi per "Macho King" Randy Savage (WrestleMania 6), ReyMysterio (WrestleMania 22), Triple H (WrestleMania 30), Charlotte Flair (WrestleMania 33) eRhea Ripley (WrestleMania 36), oltre a carte La mia FAZIONE di Rarità Oro per ciascuno di essi,lo sblocco istantaneo di tutti i personaggi giocabili dello Showcase e l'Arena WrestleMania 40,che sarà disponibile dopo il lancio. La Forty Years of WrestleMania Edition saràdisponibile dal 5 marzo 2024, tre giorni prima delle Edizioni Standard e Standard Cross-Gen!



• L’Edizione Standard Cross-Gen Digital sarà disponibile per le console PlayStation e Xbox.L’Edizione Standard Cross-Gen Digital include l’Edizione Standard su piattaforme digenerazione precedente e attuale della stessa famiglia di console e sullo stesso accountPlayStation o Xbox;