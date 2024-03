Maltempo , valanga travolge sci alpinisti a Monesi: un morto

Uno sci alpinista è morto oggi dopo essere stato travolto, insieme ad altre tre persone, da unain località Ubaghetto nel territorio del comune di Monesi (Imperia). Lo fa sapere la Asl2 ligure, spiegando che il corpo dell'uomo, già senza vita, è stato elitrasportato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra alle ore 16.57. "L'azienda ha immediatamente attivato il supporto psicologico per i familiari", sottolinea la Asl.Gli sci alpinisti facevano parte di un gruppo di sei persone ed erano dotati di Artva. Tre di loro, tre sono stati tirati fuori dalla neve dai soccorritori. Due donne non in pericolo di vita sono state elitrasportate a Mondovì. Sul posto anche l’elisoccorso decollato da Cuneo con l’unità cinofila da. "Purtroppo ci hanno comunicato poco fa che uno dei quattro escursioni travolti dallaoggi a Monesi, nel ponente Ligure, non ce l’ha fatta. Siamo vicini alla famiglia della vittima in questo momento di dolore. Le altre tre persone coinvolte, prontamente soccorse, stanno fortunatamente bene", ha scritto su Fb il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "La tragedia di oggi deve ricordare a tutti di evitare di mettersi a rischio con condizioni meteo difficili: nella zona infatti era stata diramata sia una allerta arancione per pioggia, sia una specifica allerta arancione per valanghe - conclude - Non vogliamo più piangere una giovane vittima come questa sera".