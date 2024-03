Carlotta Ventura nominata nuova Presidente di Amsa

L’assemblea degli azionisti di Amsa, appartenente al gruppo A2A, ha nominato Carlotta VenturaPresidente. Marcello Milani è stato confermato amministratore delegato. Altri membri designati del nuovo consiglio di amministrazione (cda) per il triennio 2024-26 sono Giulia Isola, Daniela Martinazzi e Fulvio Roncari, dirigenti del gruppo A2A.

Carlotta Ventura è Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali di A2A dal luglio 2020. Nel commentare la nomina, ha ringraziato gli azionisti per la fiducia accordata e il dott. Federico d’Andrea per il lavoro svolto alla Presidenza di Amsa negli anni precedenti. Ventura ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare una società storica e riconosciuta per il contributo fondamentale dato alla qualità della vita e al decoro della città di Milano. Ha sottolineato la sua consapevolezza della grande responsabilità che comporta il nuovo incarico e ha dichiarato che il suo impegno sarà al servizio dei cittadini e del territorio, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Nel prossimo triennio, si propone di rappresentare al meglio il lavoro e il talento dei suoi colleghi, promuovendo una cultura aziendale rispettosa del contributo di tutti e inclusiva. Ventura ha evidenziato che il nuovo cda riflette questi valori e una missione orientata a garantire qualità a persone e imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

L’incarico della nuova presidente non prevede alcuna forma di remunerazione. Fulvio Roncari è presidente e consigliere delegato di A2A Ambiente, mentre Daniela Martinazzi ricopre il ruolo di responsabile della Regolazione Infrastrutture e Retail Energia e Compliance Antitrust. Giulia Isola è responsabile della struttura Organizzazione della BU Ambiente nell’ambito della Direzione People&Trasformation di A2A.