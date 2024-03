Genova, chiusa inchiesta su morte Camilla Canepa: cinque medici indagati

La Procura di Genova ha concluso le indagini relative al decesso di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante deceduta nel giugno 2021, a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Cinque medici del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna sono ora indagati. Secondo l'accusa, i sanitari non avrebbero seguito i protocolli in caso di trombosi, una complicazione scatenata dall'iniezione del vaccino.

Camilla Canepa aveva ricevuto il vaccino in un open day e, pochi giorni dopo, era stata ricoverata per una trombosi venosa cerebrale, una grave complicazione che può manifestarsi in casi rari dopo la vaccinazione. La giovane soffriva di una malattia autoimmune e assumeva una doppia terapia ormonale, fattori che potrebbero aver influenzato il decorso della malattia.

L'inchiesta si è concentrata sulle azioni dei medici del pronto soccorso, che avrebbero omesso di sottoporre la ragazza a tutti gli accertamenti necessari e di seguire i protocolli medici adeguati per il trattamento della trombosi. Le indagini hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di cinque professionisti sanitari, accusati di falso e omicidio colposo.

Questo caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, in particolare di AstraZeneca, che in passato è stato associato a rari casi di trombosi, soprattutto in giovani donne. Tuttavia, le autorità sanitarie e gli studi clinici hanno continuato a sostenere che i benefici della vaccinazione superano i rischi di effetti collaterali.