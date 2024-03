Teatro Sistina: Un topo in platea durante Natale in Casa Cupiello di Vincenzo Salemme

Durante la rappresentazione di Natale in Casa Cupiello di Vincenzo Salemme al Teatro Sistina di Roma, il 7 marzo 2024, un topo ha fatto irruzione in platea, causando momenti di panico tra il pubblico. L'attore, visibilmente imbarazzato dall'accaduto, ha offerto un rimborso personale agli spettatori, proposta che però è stata rifiutata dal pubblico, desideroso di continuare a seguire lo spettacolo. Nonostante l'incidente, la rappresentazione è proseguita fino al termine, concludendosi tra gli applausi dei presenti.

Il Teatro Sistina, noto per la sua architettura priva di colonne che garantisce una visuale ottimale da ogni punto della sala, è un luogo iconico della cultura romana, inaugurato nel 1949 e progettato dall'architetto Marcello Piacentini. Natale in Casa Cupiello, capolavoro di Eduardo De Filippo, è una delle commedie più celebri e rappresentate del teatro italiano, che Salemme ha deciso di portare in scena con una nuova interpretazione, rendendo omaggio al grande autore napoletano.