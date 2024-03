Riccardo Bossi indagato per truffa sul Reddito di Cittadinanza

Riccardo Bossi, figlio dell'ex leader della Lega Umberto, è indagato per truffa ai danni dello Stato. Secondo le indagini, avrebbe percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale di 12.800 euro tra il 2020 e il 2023. Il pubblico ministero della Procura di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio.

Il reddito di cittadinanza, una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, prevede requisiti specifici per la sua erogazione, tra cui limiti di reddito familiare e condizioni abitative. Riccardo Bossi avrebbe ricevuto un assegno mensile di 280 euro per 43 mensilità, nonostante non avesse più diritto all'erogazione del sussidio a causa dello sfratto dall'appartamento per cui riceveva il sostegno al pagamento del canone di locazione.

Bossi, assistito dall'avvocato Federico Magnante, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltato e depositare memorie difensive. Questo caso si aggiunge a precedenti guai legali di Riccardo Bossi, che include condanne per truffa e insolvenza fraudolenta.