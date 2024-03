Nancy Brilli: Chi è l'attrice e concorrente di Pechino Express 2024

L'attrice italiana Nancy Brilli, pseudonimo di Nicoletta Brilli, è attualmente sotto i riflettori non solo per la sua carriera artistica ma anche per la sua partecipazione al reality show Pechino Express 2024. Nata a Roma il 10 aprile 1964, Brilli ha affrontato la perdita della madre in giovane età e ha lottato contro una grave malattia, l'endometriosi, che l'ha portata a subire otto interventi chirurgici.

Con una carriera che spazia dal cinema al teatro e alla televisione, Brilli ha ottenuto riconoscimenti come il David di Donatello e il Nastro d'Argento per il suo ruolo in Piccoli Equivoci. Tra i suoi lavori più noti, si ricordano la partecipazione a film come Compagni di scuola e serie TV come Commesse e Il bello delle donne.

Nel corso della sua vita privata, è stata sposata con l'attore Massimo Ghini e successivamente con il regista Luca Manfredi, con cui ha avuto un figlio, Francesco. Ha avuto anche una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita e attualmente è fidanzata con l'imprenditore Pupi D'Angieri.

Oggi, Nancy Brilli si cimenta in una nuova avventura televisiva insieme a Pierluigi Iorio in Pechino Express 2024, dove la coppia è conosciuta come I Brillanti. Il reality show, giunto alla sua undicesima edizione, vede otto coppie competere in un percorso avventuroso ricco di sorprese, attraversando paesaggi esclusivi.