Inchiesta di Perugia: Gasparri Sollecita le Dimissioni di Cafiero De Raho dall'Antimafia

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, ha chiesto le dimissioni di Federico Cafiero De Raho dalla Commissione Antimafia, sollevando preoccupazioni sul suo operato come Procuratore nazionale antimafia. Questa richiesta arriva in seguito a dichiarazioni critiche e all'indagine in corso a Perugia, che ha messo in luce un presunto conflitto di interessi e danni alla reputazione della Procura nazionale antimafia.

L'inchiesta di Perugia, che ha già coinvolto diversi giornalisti e ha portato a indagini su presunti dossieraggi, ha sollevato numerose questioni riguardanti la gestione e le operazioni della Procura. Raffaele Cantone, Procuratore di Perugia, ha evidenziato l'importanza di difendere l'integrità dell'Antimafia, sottolineando la necessità di strumenti e infrastrutture telematiche giudiziarie per supportare il lavoro dell'istituzione.

La situazione ha generato un ampio dibattito politico, con il centrodestra che esprime forte opposizione a Cafiero De Raho, invitandolo a chiarire la sua posizione. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo e l'efficacia della legislazione e delle strutture antimafia in Italia, con alcuni che propongono addirittura di rivedere o abolire la Procura nazionale antimafia.

La richiesta di audizione di Cafiero De Raho in Antimafia da parte di Italia Viva evidenzia la crescente pressione affinché vengano fornite spiegazioni e giustificazioni in merito alle accuse e alle preoccupazioni sollevate.