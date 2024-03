Ergastolo per Alija Hrustic: Uccise il Figlio di 2 Anni a Milano

Alija Hrustic è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'appello di Milano per aver torturato e ucciso il figlio Mehmed, di soli due anni e cinque mesi, nel maggio del 2019. La sentenza arriva dopo un lungo iter giudiziario che ha visto l'uomo, di origine croata, accusato di violenza aggravata dalla morte voluta e maltrattamenti.

Il caso ha suscitato orrore e indignazione per la brutalità degli atti commessi da Hrustic, che ha trattato il piccolo Mehmed come un oggetto, sottoponendolo a una furia insensata che ha portato alla morte del bambino. Le motivazioni della sentenza hanno evidenziato la completa indifesa della vittima, incapace di proteggersi dall'aggressione paterna.

Questa condanna segue una precedente sentenza che aveva annullato l'ergastolo, condannando Hrustic a 28 anni di reclusione. Tuttavia, la Cassazione ha deciso per un nuovo processo, nel quale sono stati valutati i reati di tortura e omicidio. La decisione attuale conferma l'ergastolo come pena per l'accusato.