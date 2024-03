The Gentlemen di Guy Ritchie: Data di Uscita e Dettagli sulla Serie Netflix

Guy Ritchie porta il suo inconfondibile stile nel mondo delle serie TV con The Gentlemen, in arrivo su Netflix a marzo 2024. La serie, ispirata all'omonimo film del 2020, promette di immergere il pubblico in un nuovo angolo dell'universo di Ritchie, caratterizzato da gangster eleganti e intrighi criminali. The Gentlemen segue le vicende di Eddie Horniman, interpretato da Theo James, che scopre di aver ereditato un impero della marijuana dal padre, solo per trovarsi circondato da elementi loschi del sottobosco criminale britannico. Determinato a liberare la sua famiglia dalle loro grinfie, Eddie cerca di giocare secondo le loro regole, ma si ritrova sempre più coinvolto nel mondo della criminalità, scoprendo un gusto per essa.

La serie vanta un cast stellare che include, oltre a James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Daniel Ings, Joely Richardson e molti altri. Guy Ritchie, creatore, co-sceneggiatore, produttore esecutivo e regista dei primi due episodi, promette di riportare i fan in questo mondo, introducendo nuovi personaggi e le loro storie. La serie esplorerà temi di raffinatezza mescolati all'aggressività, tipici dell'aristocrazia britannica, descritta come i gangster originali.

Il trailer ufficiale e le prime immagini rilasciate offrono uno sguardo al mondo di Eddie, tra soiree esclusive, incontri di boxe brutali, auto veloci e figure misteriose. La serie, descritta come un mix di thriller minaccioso, satira, soap opera, caper gangster e umorismo assurdo, promette di tenere il pubblico incollato allo schermo con la sua promessa di violenza più che con gli atti stessi. The Gentlemen è una sorta di versione britannica di Breaking Bad, con un aristocratico inglese che scopre che l'azienda di famiglia è gestita da gangster, mentre cerca disperatamente di salvare il fratello maggiore da un debito enorme.

La serie, che inizia a trasmettere a marzo 2024, esplora il potere in molte forme diverse attraverso il viaggio di Eddie, un uomo che cade in una spirale di violenza e potere, imparando ad amarli. Con l'approccio tipico di Ritchie, The Gentlemen offre un'analisi della criminalità meno ipercinetica e frenetica rispetto a molti dei suoi film precedenti, permettendo alle scene di respirare e ai personaggi di approfondirsi.

In attesa dell'uscita, i fan possono prepararsi per un'avventura ricca di azione, dramma e comicità, tutto racchiuso nell'inconfondibile stile di Guy Ritchie.

