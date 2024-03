Unknown 9: Awakening - svelato il primo gameplay

Bandai Namco Europe ha svelato il gameplay del suo nuovo gioco d'azione e avventura, Unknown 9: Awakening . Sviluppato da Reflector Entertainment, il titolo sarà disponibile quest'estate per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Il primo trailer in italiano del gameplay di Unknown 9: Awakening è disponibile qui: link

https://youtu.be/fezmVxep1RI

Unknown 9: Awakening è un gioco d'azione e avventura narrativo in terza persona che segue la storia di Haroona, una Quaestor nata con la capacità di avventurarsi nel Rovescio: una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Nella sua missione per svelare una potente conoscenza nascosta, apprenderà a padroneggiare questa sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i propri poteri nel nostro mondo. Ma questa sua capacità non poteva certo passare inosservata. E così Haroona diventa ben presto il bersaglio degli Ascendenti, una fazione scissionista di un'organizzazione segreta nota come Leap Year Society, che vuole sfruttare il Rovescio per alterare il corso della storia umana.

I giocatori vestiranno i panni di Haroona nel suo viaggio avventuroso per correggere i torti del passato. Durante la missione, potranno scegliere se tendere un'imboscata agli avversari nell'ombra o combattere entrando nei loro corpi per controllarli, schivare i proiettili, bloccare gli attacchi e ideare combinazioni di combattimento creative per personalizzare il proprio stile di gioco.

"Siamo lieti di condividere per la prima volta alcune sequenze di gioco di Unknown 9: Awakening. È un momento davvero emozionante per lo studio poiché i nostri team si sono impegnati moltissimo per creare una nuova opera di questo vasto universo narrativo ", ha dichiarato Christophe Rossignol, Creative Director di Reflector Entertainment. "Il gioco offrirà un viaggio emozionante e ambientato in un mondo ricco e vivace. Speriamo che continuerete a seguirci mentre vi sveleremo altri dettagli di questa fantastica avventura! "

Al progetto partecipa anche la talentuosa Anya Chalotra, che interpreta Haroona, l'audace protagonista del gioco. L'abilità dell'attrice nel dare vita a personaggi femminili piuttosto forti l'ha resa una scelta ovvia al momento di decidere la protagonista di Unknown 9: Awakening .

Unknown 9: Awakening è il punto di ingresso principale per accedere al vasto universo narrativo dell'IP di Unknown 9 , che include una serie di avventure interconnesse narrate tramite fumetti, podcast, romanzi e molto altro. I giocatori potranno estendere la propria esperienza attraverso tutti questi altri racconti. Chi saprà dove guardare scoprirà anche vari crossover, richiami, segreti e molto altro ancora.

