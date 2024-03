Maze Of Realities: Flower Of Discord disponibile su Nintendo Switch

Trova il fiore Anima e salva gli abitanti di Atlantide!

Preparati per un viaggio emozionante nei panni di un investigatore di persone scomparse in Maze Of Realities: Flower Of Discord Collector's Edition . Una storia misteriosa porta il giocatore in missione per salvare il popolo di Atlantide trovando l'inafferrabile fiore Anima. Ora disponibile su Nintendo Switch!

L'avventura inizia mentre cerchi tua nipote, scomparsa durante la sua spedizione sulle montagne della Groenlandia. Non sapevi che questa ricerca ti avrebbe portato ad aprire un portale non solo per uno, ma per tre mondi diversi: Arcalium, Atlantide (noto anche come mondo sottomarino) e il mondo parallelo.

Questi mondi sono finemente bilanciati dal magico fiore Anima, che si trova solo in Arcalium. Il polline di questo fiore è fondamentale per l'esistenza di Atlantide, poiché fornisce l'ossigeno vitale per il suo futuro. Ora, un misterioso estraneo ha rubato Anima e spetta a te rintracciarlo e restituire il fiore rubato!

Caratteristiche principali:

Trova tutti i fiori che crescono ad Arcalium per saperne di più sulla sua flora.

Raccogli le perle per decorare la casa di Atlantide.

Scopri cosa c'è dietro il furto del fiore Anima.

Ripristina la pace tra due mondi paralleli nel capitolo bonus.

Parti per un'avventura indimenticabile piena di sfide, scoperte e alla ricerca del magico fiore Anima! Maze Of Realities: Flower Of Discord Collector's Edition è ora disponibile nel Nintendo eStore.