Call of Duty Warzone e MWIII: in arrivo la Stagione 2 Reloaded

Sulla scia del grande lancio di contenuti della Stagione 2, l'aggiornamento di mid season sta arrivando e porta con sé ancora più caos e distruzione. Sarà possibile entrare in battaglia in una mappa multigiocatore 6v6 compatta e caotica, esplorare le varianti di mappa più rigogliose e inquietanti e prepararsi alle modalità di gioco Bounty e Juggermosh. I giocatori potranno affrontare anche la nuova missione di Zombi, una nuova spaccatura dell’Etere Oscuro e un nuovo Signore della Guerra. Inoltre, sarà possibile esplorare un nuovo Punto di interesse mobile su Fortune's Keep, sbloccare due nuove armi e nuove parti Aftermarket, partecipare a nuovi eventi e sfide stagionali e molto altro ancora.

L'aggiornamento verrà lanciato il 6 marzo alle 18.00 su tutte le piattaforme.

Di seguito le principali novità di Modern Warfare III:

Nuova mappa multigiocatore 6v6 (rimasterizzata) . I giocatori potranno tornare a visitare Das Haus in un'ambientazione completamente nuova, passando da una struttura di allenamento alla cima di un grattacielo.

Introduzione di Bounty, Juggermosh . I giocatori potranno eliminare l'HVT in Bounty per ottenere punti extra e combattete nei panni di un Juggernaut ispirato agli Space Marine nella modalità a tempo limitato Juggermosh.

Vortex: Decay’s Realm . Sarà possibile schierarsi nel Vortex con un pool di mappe ampliato con le nuove varianti Skidgrow e Airborne.

Queste invece le principali novità perWarzone:

Vascello di ricerca, POI mobile . I giocatori potranno salire a bordo del vascello di ricerca su Fortune's Keep, un nuovo punto di interesse mobile che circonda la costa dell'isola.

Nuova serie di uccisioni . Grazie a un nuovo attacco aero, si potranno liberare gli edifici dai nemici trincerati.

Nuovo potenziamento da campo . I giocatori potranno creare una zona sicura nel gas grazie alla Stazione di decontaminazione portatile, che protegge gli operatori all'interno della sua area di effetto.

Inoltre, ecco le novità in arrivo per Zombi:

Nuova missione . I giocatori potranno continuare il loro viaggio al fianco di Sergei Ravenov e venire trascinati di nuovo nell'Etere Oscuro, mentre indagano su una nuova anomalia, che presenta sfide terrificanti ed emozionanti mai incontrate prima.

Spaccatura dell'Etere Oscuro . Si potrà fare squadra e conquistate ancora una volta l'Etere Oscuro in una nuovissima spaccatura.

Signore della Guerra Keres . Un nuovo Signore della Guerra entra nella Zona di Esclusione, uno specialista della guerra chimica disposto a usare qualsiasi mezzo necessario per soffocare gli Operatori avversari.

Nuovi schemi . Sarà possibile sparare con Mags of Holding, evocare una due ruote ultraterrena con la Blood Burner Key ed espandere la propria squadra con la V-R11 Wonder Weapon.

Infine, arriveranno, tante altre novità, tra cui: