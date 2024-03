Chiara Ferragni stasera in tv a Che tempo che fa

La puntata di Che Tempo Che Fa del 3 marzo 2024, in onda su Nove dalle 20.00, vedrà la presenza di ospiti di rilievo come Chiara Ferragni, Gino Cecchettin e Loredana Bertè. Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, condurrà le interviste, tra cui spicca quella a Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, che si trova al centro dell'attenzione mediatica per diversi motivi, inclusa la recente separazione dal marito Fedez.

Gino Cecchettin, dopo la laurea alla memoria in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia Giulia Cecchettin, vittima di violenza di genere, presenterà il suo libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, affrontando un tema di grande sensibilità sociale.

La serata proseguirà con il consueto appuntamento del Tavolo, che vedrà la partecipazione di volti noti del programma come Nino Frassica, Mara Maionchi, e altri ospiti, tra cui Simona Ventura e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann.

Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand, garantendo accessibilità a un pubblico più ampio.