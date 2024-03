Anticipazioni Rischiatutto 70 con Carlo Conti stasera in tv : ospiti 2 marzo 2024

Rischiatutto 70, il celebre quiz show che ha segnato la storia della televisione italiana, torna in onda su Rai 1 con due nuove puntate speciali, in occasione del 70esimo anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai. La prima di queste puntate, condotta da Carlo Conti, andrà in onda stasera, 2 marzo 2024, e vedrà la partecipazione di ospiti e concorrenti d'eccezione.

Tra gli ospiti annunciati, troviamo coppie di concorrenti famose come Piero Chiambretti e Nino Frassica, già vincitori dello speciale del 3 gennaio, pronti a difendere il loro titolo. Si aggiungono al cast Christian De Sica e Alessia Marcuzzi, formando un duo che promette scintille. Le domande del quiz spazieranno su un ampio ventaglio di temi, dalla musica alla comicità, dai varietà alle fiction, evocando programmi indimenticabili della storia della Rai come Sanremo, Fantastico, Carosello, Canzonissima, Indietro tutta e molti altri.

La seconda puntata è prevista per il prossimo sabato, 9 marzo, promettendo ulteriori momenti di intrattenimento e nostalgia. Questo ritorno di Rischiatutto non solo celebra un importante anniversario per la televisione italiana ma offre anche un'occasione per rivivere i momenti più significativi e divertenti che hanno caratterizzato decenni di programmazione Rai, attraverso il gioco e la partecipazione di volti noti dello spettacolo italiano.

Rischiatutto 70 si conferma così un evento televisivo imperdibile per gli amanti della storia della TV italiana, unendo divertimento, cultura e nostalgia in un format che ha già conquistato generazioni di telespettatori.

Dove vederlo in tv e in streaming

Lo speciale Rischiatutto 70 va in onda oggi, 2 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.