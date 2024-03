Gp Bahrain 2024 F1: orario gara, diretta tv streaming e griglia di partenza

Il Gran Premio del Bahrain, che segna l'inizio del Mondiale 2024 di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva oggi, 2 marzo 2024, a partire dalle ore 16:00 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in qualità 4K, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW. Per gli appassionati che preferiscono la visione in chiaro, la gara sarà disponibile in differita su TV8 alle ore 21:30.

Questo evento sportivo segue il tradizionale formato del weekend di gara, con sessioni di pratica il giovedì e il venerdì, qualifiche il venerdì e la gara il sabato, in considerazione del mese sacro del Ramadan. La gara si svolge presso il Circuito Internazionale del Bahrain a Sakhir.

Il GP del Bahrain 2024 si distingue per essere uno degli eventi più attesi, con cambiamenti significativi nella line-up dei piloti e nelle dinamiche di squadra, come il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari previsto per il 2025.

La griglia di partenza

Prima fila:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

Seconda fila:

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

Terza fila:

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

Quarta fila:

7. Lando Norris (McLaren)

8. Oscar Piastri (McLaren)

Quinta fila:

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

Sesta fila:

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

Settima fila:

13. Alexander Albon (Williams)

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

Ottava fila

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

Nona fila:

17. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18. Logan Sargeant (Williams)

Decima fila

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Pierre Gasly (Alpine).