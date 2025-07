F1 25: Nuovi Scenari F1 The Movie

EA invita i giocatori a entrare nel mondo di F1® THE MOVIE di Apple Original Films con il rilascio di sei Scenari Capitolo* disponibili oggi attraverso EA SPORTS™ F1® 25 per coloro che hanno preordinato l'Iconic Edition o acquistato separatamente come contenuto aggiuntivo. Assumete il ruolo di protagonisti nell'abitacolo di APXGP, mentre i giocatori gareggiano in sei Sfide emozionanti ispirate al film, recentemente uscito al cinema in tutto il mondo. Oltre agli Scenari Capitolo, i giocatori che acquistano l'Iconic Edition di F1® 25 o l'Iconic Edition Upgrade prima dell'11 luglio potranno giocare anche con APXGP in My Team e gareggiare nei panni dei suoi due piloti, Sonny Hayes e Joshua Pearce, nella Modalità Carriera.**

F1® 25 dà vita F1® THE MOVIE in un'esperienza di gioco unica, offrendo ai giocatori l'opportunità di sentire sulla propria pelle il film attraverso un gameplay esclusivo ispirato alla storia e ai personaggi. Attraverso gli Scenari Capitolo, i giocatori possono vivere momenti cruciali del film attraverso intensi scenari di gara ambientati in alcuni dei circuiti F1® più iconici: Silverstone, Monza, Zandvoort, Città del Messico, Spa-Francorchamps e Abu Dhabi. Tra cambiamenti meteorologici improvvisi e sfide strategiche di gameplay, le abilità dei giocatori definiranno l'esito delle gare. Completare con successo questi Scenari sblocca il casco di Sonny Hayes, da utilizzare in F1® World o Carriera Pilota.

"Collaborare con Apple e Warner Bros. ci ha permesso di creare un'esperienza unica, consentendo ai nostri giocatori non solo di guardare il film, ma anche di viverlo," ha dichiarato Gavin Cooper, Creative Director di F1 25. "L’unione di contenuti cinematografici e gameplay interattivo sfuma il confine tra mondi reali, immaginari e virtuali, creando un momento dedicato alla Formula 1 autentico e unico nel suo genere che solo EA SPORTS può offrire."

F1® 25 offre inoltre un insight più approfondito dei due piloti APXGP, mostrando le loro abilità di guida uniche. Ogni personaggio ha la propria Valutazione Pilota, simile ai piloti del Campionato 2025. Questi rating giocano un ruolo cruciale in Carriera Pilota e nella modalità My Team rinnovata, dove i giocatori hanno l'opzione di assumere il comando del team APXGP.

F1® 25 , gioco ufficiale del 2025 FIA Formula One World Championship™, è disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. I membri EA Play† ricevono anche ricompense mensili in-game e possono risparmiare il 10% sugli acquisti digitali EA, inclusi PitCoin, gioco completo e DLC.