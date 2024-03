Coppa del mondo sci maschile Aspen: programma e dove vedere le gare in tv

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa ad Aspen, negli Stati Uniti, per un weekend ricco di emozioni sportive. Da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024, gli appassionati di sci potranno assistere a tre gare delle discipline tecniche, con due giganti e uno slalom in programma. Tra gli atleti più attesi figura Marco Odermatt, campione elvetico che domina la specialità del gigante in questa stagione e punta a vincere tutte le gare rimanenti fino alle finali di Saalbach.

Il primo gigante, recupero di Soelden, si terrà venerdì 1 marzo, seguito da un secondo gigante sabato 2 marzo. Tra gli italiani in gara nei giganti ci sono Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle e Simon Talacci. Domenica 3 marzo è la volta dello slalom, con Feller tra i favoriti e gli italiani Vinatzer, Kastlunger, Sala, Gross, Razzoli, Barbera e Della Vite pronti a dare battaglia.

Le gare saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2 o RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, permettendo agli appassionati di seguire l'evento da casa. Gli orari delle gare sono i seguenti: per il gigante maschile, la prima manche inizierà alle 18:00 e la seconda alle 21:00, sia venerdì che sabato. Lo slalom maschile di domenica vedrà la prima manche alle 17:00 e la seconda alle 20:00.