Crooks Netflix aprile 2024: trama, cast e data di uscita della serie crime tedesca

Netflix è pronto a lanciare Crooks, una nuova serie crime/thriller tedesca, che vedrà la sua premiere globale il 4 aprile 2024. La serie, ambientata tra Berlino e la regione bavarese, segue le vicende di Charly, interpretato da Frederick Lau, un ex scassinatore che vive una vita tranquilla con la sua famiglia fino a quando il suo passato criminale non lo costringe a tornare in azione. Vecchie conoscenze minacciano la sua famiglia, obbligandolo a organizzare il furto di una preziosa moneta. Il cast include anche Christoph Krutzler nei panni di Joseph, un autista viennese, e Svenja Jung che interpreta Samira.

La trama si infittisce quando il piano di furto fallisce, portando a una sparatoria mortale. Charly e Joseph si ritrovano così a dover fuggire per mettere in salvo la famiglia di Charly, intraprendendo un'avventura on the road che li porterà attraverso i confini di tre nazioni, affrontando i clan di Berlino, Vienna e Marsiglia. La loro unica speranza di sopravvivenza è la fiducia reciproca e l'amicizia che li lega.

Crooks è scritta da Benjamin Hessler, Marvin Kren e Georg Lippert, con la regia di Cüneyt Kaya e Marvin Kren. La produzione è curata da W&B Television, con Quirin Berg e Max Wiedemann (noti per Dark, Tribes of Europa, Pagan Peak, The Gryphon) alla produzione.

La serie promette di essere un'aggiunta significativa all'offerta di Netflix di serie crime tedesche, combinando elementi di thriller, dramma e avventura on the road. Gli appassionati del genere e i fan delle produzioni tedesche avranno sicuramente qualcosa di nuovo ed emozionante da aspettarsi questo aprile.