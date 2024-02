Battle.net approda su GeForce NOW!

In questo GFN Thursday, approda sul cloud Battle.net, che si unirà a Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect e GOG.com.

I primi giochi Battle.net che si uniranno al cloud sono disponibili per lo streaming questa settimana, tra cui Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ e Hearthstone— gli utenti che possiedono la versione di questi titoli su Battle.net possono giocarli in streaming da più dispositivi su GeForce NOW senza preoccuparsi delle specifiche di sistema o dei tempi di download.

Quest’anno febbraio è bisestile e quindi avremo un giorno in più questa settimana: passatelo nel cloud cercando di creare il mazzo di carte definitivo in Hearthstone, o affrontando epiche partite PvP in Overwatch 2 e Call of Duty o esplorando le profondità di Sanctuary in Diablo IV.

Questi grandi titoli sono alcuni degli 8 nuovi giochi che arrivano sul cloud questa settimana, per un totale di 30 nuovi giochi che si uniranno al cloud a marzo. Oltre la metà di questi giochi è in arrivo nella libreria di GeForce NOW al lancio, tra cuiWarhammer 40,000: Boltgun, Palia, The Thaumaturge, Outpost: Infinity Siege e altri ancora.

Inoltre, i pass giornalieri saranno disponibili a partire dalla prossima settimana e offriranno agli utenti i vantaggi degli abbonamenti Ultimate e Priority ogni 24 ore.

Dai un’occhiata alla lista dei giochi di questa settimana:

STAR WARS: Dark Forces Remaster (Nuovo rilascio su Steam , 28/02)

Space Engineers (Nuovo rilascio su Xbox , disponibile su PC Game Pass, 29/02)

Welcome to ParadiZe (Nuovo rilascio su Steam , 29/02)

Call of Duty HQ ( Battle.net )

Diablo IV ( Battle.net )

Fort Solis ( Steam )

Hearthstone ( Battle.net )

Overwatch 2 ( Battle.net )

Date anche un’occhiata a cosa arriverà durante il mese di marzo: