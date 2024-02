Migranti Senegal-Canarie: naufragio piroga, si temono centinaia di morti

Una piroga con a bordo oltre 300 persone si è rovesciata nell'Oceano Atlantico al largo di Saint Louis, in Senegal, lungo la pericolosa rotta verso le Isole Canarie. Finora, i soccorsi hanno recuperato solo 19 superstiti, facendo temere un bilancio catastrofico. La rotta Senegal-Canarie, sempre più utilizzata negli ultimi anni a causa del rafforzamento dei controlli al confine nord del Marocco, è diventata uno dei principali punti di approdo di migranti a sud dell'Europa, superando in certi periodi anche gli arrivi a Lampedusa. La tragedia evidenzia la crescente crisi migratoria e la pericolosità di questa rotta, che negli anni ha visto migliaia di tentativi di attraversamento via mare, spesso su imbarcazioni inadeguate e guidate da persone senza esperienza.

La situazione politica in Senegal, sempre più tesa, e la risposta insufficiente del governo centrale spagnolo alla crisi migratoria sono state oggetto di preoccupazione da parte delle autorità delle Isole Canarie. La rotta delle Canarie è stata definita un "cimitero acquatico", simile al Mediterraneo centrale, per il numero di vite perse nel tentativo di raggiungere l'Europa.