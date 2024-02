Sospensione esecuzione in Idaho: fallimento iniezione letale per Thomas Eugene Creech

In Idaho, l'esecuzione di Thomas Eugene Creech, 73 anni, è stata sospesa dopo che il team medico non è riuscito a stabilire una linea endovenosa per l'iniezione letale. Creech, condannato per cinque omicidi, era già legato al lettino nella stanza della morte quando sono iniziati i tentativi di inserire l'ago. Dopo quasi un'ora e dieci tentativi falliti di inserire l'ago nelle braccia e nelle gambe, le autorità carcerarie hanno dovuto interrompere la procedura, poiché l'ordine di esecuzione è scaduto.

Questa sarebbe stata la prima esecuzione in Idaho da oltre un decennio. La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva negato un ricorso presentato da Creech poco prima dell'esecuzione programmata. Gli avvocati di Creech hanno espresso frustrazione e non sorpresa, criticando il segreto mantenuto dalle autorità carcerarie riguardo alle modalità e ai medicinali utilizzati per le esecuzioni.

Creech ha trascorso la maggior parte della sua vita dietro le sbarre, essendo stato condannato per omicidi in tre stati diversi e sospettato di altri crimini. La sera prima dell'esecuzione prevista, Creech aveva trascorso del tempo con sua moglie e aveva consumato un ultimo pasto. All'esterno del carcere si erano radunati circa 15 manifestanti.

Il Dipartimento delle Correzioni dell'Idaho dovrà ottenere un nuovo mandato se desidera procedere con l'esecuzione in futuro. Nel frattempo, gli avvocati di Creech hanno presentato una nuova mozione per una sospensione presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti, citando il tentativo di esecuzione fallito come prova dell'incapacità del dipartimento di eseguire un'esecuzione umana e costituzionale.