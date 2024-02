Roma, Tor Sapienza: sacerdote trovato morto in cabina per fototessere

Un sacerdote ortodosso di 66 anni è stato trovato senza vita all'interno di una cabina per fototessere a Roma, nella zona di Tor Sapienza. La scoperta è stata fatta nelle prime ore del mattino di mercoledì 28 febbraio. Un passante ha notato l'uomo immobile e ha allertato le autorità chiamando il 112. I carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza e il medico legale sono intervenuti sul posto, in via di Tor Sapienza, vicino a piazza Cesare De Cupis e all'ingresso di una scuola.

Dalle prime indagini, sembra che il decesso del religioso, un cittadino straniero, sia avvenuto per cause naturali, in quanto non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo. La salma è stata affidata alla confraternita della chiesa di via San Pellegrino dopo l'intervento del magistrato di turno.