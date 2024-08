Roma - influencer Enzo Bondi 'Kaiserjny' trovato morto in strada

Un influencer quarantenne, Enzo Bondi, è stato trovato morto in strada nella notte a Roma.

Un influencer quarantenne, Enzo Bondi, è stato trovato morto in strada nella notte a Roma

Attualità - Un influencer quarantenne, Enzo Bondi, è stato trovato morto in strada nella notte a Roma. La vittima era famosa per i suoi video sul calcio, che condivideva su TikTok con il nickname di 'Kaiserjny'. A scoprire il corpo, su cui non sono stati riscontrati segni di violenza, sul marciapiede del lungotevere Dante sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione San Paolo, del nucleo Radiomobile e della VII sezione del Nucleo investigativo. La salma, trasferita all'obitorio di Tor Vergata, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.