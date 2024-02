Omicidio Tiziano Colombi, infermiere ucciso dalla compagna a coltellate

Tiziano Colombi, un infermiere di 58 anni, è stato tragicamente ucciso nella serata di martedì 27 febbraio a Vercelli, in casa della sua compagna, Rosa Comito, di 52 anni. La scena del crimine, situata in corso XXVI Aprile, ha visto il corpo di Colombi esanime in una pozza di sangue, mentre Comito è stata trovata in stato di choc con un coltello tra le mani. La coppia, descritta dai vicini come tranquilla e insieme da molti anni, ha visto la loro vita finire tragicamente dopo una lite scoppiata intorno alle 19.30, durante la quale si ipotizza che Comito abbia colpito Colombi con almeno dieci coltellate. La donna, che ha chiamato lei stessa le forze dell'ordine e i soccorsi, presentava ferite sulle mani ed è stata successivamente fermata e portata in ospedale per le cure necessarie.