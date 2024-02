L'Italia potrebbe spendere 450 miliardi per armare l'Ucraina: la proposta del Ppe

L'Italia si trova di fronte alla possibilità di spendere circa 450 miliardi per fornire armamenti all'Ucraina, seguendo una proposta del Partito Popolare Europeo (Ppe), la principale forza politica dell'Unione Europea. Questa iniziativa richiederebbe uno sforzo finanziario pari allo 0,25% del Pil di ciascuno Stato membro dell'UE per sostenere l'Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

La proposta del Ppe mira a rafforzare la capacità di difesa europea e prevede la produzione di 2 milioni di munizioni all'anno entro il 2025, come annunciato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, esponente del Ppe e recentemente candidata per un secondo mandato. Questo impegno finanziario è visto come una misura necessaria per affrontare le sfide attuali e future, garantendo la vittoria dell'Ucraina e la pace sostenibile nel continente europeo.

La discussione su questa proposta arriva in un momento in cui l'Italia ha già sostenuto costi significativi per il sostegno militare all'Ucraina. Secondo l'Osservatorio indipendente sulle spese militari italiane Mil€x, l'Italia ha già speso almeno 450 milioni di euro per armare Kiev. Queste cifre riflettono l'impegno dell'Italia nel sostenere l'Ucraina, come confermato dall'autorizzazione alla "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" definita con il decreto legge n. 14 del 2022 approvato dal governo Draghi.

La proposta del Ppe e l'annuncio di von der Leyen rappresentano un punto di svolta nella politica di difesa europea, sottolineando l'importanza di un approccio unitario e coordinato nella produzione e nell'acquisto di armamenti. Questa iniziativa evidenzia anche la crescente pressione sui bilanci nazionali per rispondere alle esigenze di sicurezza e difesa in un contesto internazionale complesso e sfidante.