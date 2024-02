SCOPRITE UN NUOVO MODO DI EVOCARE IN YU-GI-OH! DUEL LINKS

Al via oggi una nuova campagna che introduce Evocazioni Maximum, bonus log-in e molto altroKonami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è lieta di annunciare la massima evoluzione delle Evocazioni in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, grazie a una nuova meccanica che permetterà di far scendere in campo potentissimi mostri. Dal 28 febbraio, l'Evocazione Maximum debutta in Rush Duel per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Questa nuova Evocazione Speciale è accompagnata da un nuovo tipo di carta mostro: i Mostri Maximum.L'Evocazione Maximun permette di combinare tre specifici Mostri Maximum in un unico mega-mostro, dotato di incredibile forza ed enormi capacità. Se un giocatore ha nella propria mano i tre Mostri Maximum richiesti, potrà effettuare un’Evocazione Maximum in specifiche Zone del campo da gioco. Le tre carte si uniranno in un unico mostro con un'incredibile potenza d'attacco e la capacità di utilizzare gli effetti individuali di ciascuna delle tre carte che lo compongono.Ad esempio, sarà possibile utilizzare una Evocazione Maximum per ottenere la vittoria grazie a "Le tre Sorelle Arpie". Vi basterà effettuare un’Evocazione Maximum con Sorelle Arpie [L], Sorelle Arpie e Sorelle Arpie [R] per dare vita a un'unica forma piumata dall’elevato potere offensivo, 3400 ATK.

Sorelle Arpie [L], Sorelle Arpie e Sorelle Arpie [R] saranno disponibili GRATUITAMENTE come ricompensa log-in durante la campagna commemorativa. Tra i numerosi bonus log-in giornalieri, anche un totale di 1.000 Gemme. Questa la lista completa: Giorno 1: Pack Leggendario Duelists Rainbow (SEVENS / Premium) Giorno 2: 250 Gemme Giorno 3: Pack Dream UR (Rush Duel / Premium) Giorno 4: 250 Gemme Giorno 5: Ticket UR/SR (Rush Duel / Premium) Giorno 6: 250 Gemme Giorno 7: Ticket Dream SR (Speed Duel) Giorno 8: 250 GemmeGli omaggi non finiscono qui. Sarà, infatti, possibile collezionare anche Rush Edition Archive Skills e Game Mat e Card Sleeve con artwork commemorativo dedicato alle "Sorelle Arpie".

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.