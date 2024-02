Generale Roberto Vannacci sospeso per 11 mesi dal Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo pubblicazione libro controverso

Il Generale dell'Esercito Roberto Vannacci è stato sospeso dall'incarico per 11 mesi, con una detrazione di anzianità e una riduzione del 50% dello stipendio. La sanzione è stata decisa dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, a seguito di un procedimento disciplinare iniziato lo scorso 30 ottobre. La decisione è stata comunicata dall'avvocato del generale, Giorgio Carta, che ha spiegato come la pubblicazione del libro "Il mondo al contrario" abbia evidenziato una presunta "carenza del senso di responsabilità" e possa avere "effetti emulativi dirompenti e divisivi" all'interno della compagine militare.

Il libro ha suscitato polemiche per i suoi contenuti, che alcuni hanno interpretato come razzisti e discriminatori. Il generale Vannacci ha difeso la sua opera, sostenendo che se fosse stato realmente colpevole di tali accuse, sarebbe stato processato. Nonostante il clamore, il libro ha raggiunto la prima posizione in classifica su Amazon.

Il legale del generale ha annunciato un immediato ricorso al Tar Lazio, con richiesta di sospensiva, sostenendo che la sanzione contrasta con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito a tutti i cittadini, inclusi i militari. Nel frattempo, il sindacato dei Carabinieri e altri sindacati militari hanno espresso posizioni diverse riguardo al caso, con alcuni che difendono la libertà di pensiero del generale e altri che prendono le distanze dai contenuti del libro.