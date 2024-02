Bovolenta: dopo l'omicidio di Sara Buratin, il marito Alberto Pittarello trovato senza vita nel fiume Bacchiglione

Il marito di Sara Buratin, la donna di 41 anni uccisa a coltellate a Bovolenta, vicino Padova, è stato trovato morto. Il corpo di Alberto Pittarello, di 39 anni, è stato rinvenuto all'interno della sua auto, sommersa nelle acque del fiume Bacchiglione. La scoperta è avvenuta il 27 febbraio, lo stesso giorno in cui è stato trovato il cadavere di Sara Buratin nel cortile della sua abitazione dalla madre, che ha subito un malore a causa dello shock e ha richiesto l'intervento dei soccorritori del Suem 118.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica degli eventi e comprendere le circostanze che hanno portato alla morte di entrambi i coniugi. Il ritrovamento del corpo di Sara Buratin è avvenuto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio del 27 febbraio, quando la donna si è recata a casa della madre in via Europa, un appuntamento che faceva parte della sua routine quotidiana. In quel momento, l'assassino avrebbe colpito la donna con più fendenti.

La comunità di Bovolenta è stata scossa da questa doppia tragedia, che ha visto la scomparsa di due suoi cittadini in circostanze tragiche. Le operazioni di ripescaggio del veicolo di Alberto Pittarello sono state avviate, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce su questo caso che ha colpito il piccolo comune vicino a Padova.