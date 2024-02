CORSAIR - nuovi Case per PC a doppia camera

I modelli 6500 e 2500 sono compatibili con le nuove schede madri a connettore posteriore

CORSAIR (Nasdaq: CRSR) ha comunicato oggi due nuove serie di case per PC a doppia camera. Utilizzando come base di progetto l’elevato flusso d’aria e le prestazioni eccezionali dei modelli 680X e 280X, le nuove serie 6500 e 2500 offrono livelli di personalizzazione mai visti prima. Non importa che vi serva lo spazioso telaio mid-tower del 6500 per alloggiare un PC all'avanguardia o desideriate sfruttare la compattezza del design mid-tower del 2500 per un sistema micro-ATX: il layout a doppia camera facilita l’assemblaggio, favorisce l’efficienza di raffreddamento ed assicura un aspetto elegante e professionale ad ogni configurazione. Grazie al supporto delle più recenti schede madri a connettore posteriore, alla possibilità di passare da pannelli interamente in mesh a quelli in vetro temperato e ad un’ampia gamma di accessori eleganti e funzionali, questi nuovi case rappresentano un salto di qualità nel design dei case a doppia camera.

Le nuove schede madri a connettore posteriore rappresentano un’autentica rivoluzione per gli assemblatori. Queste tipologie di schede madri, come ASUS BTF e MSI Project Zero, integrano connessioni posizionate nella parte posteriore della scheda. Queste configurazioni, se in particolare abbinate all’ecosistema CORSAIR iCUE LINK, consentono di semplificare drasticamente le operazioni di assemblaggio ed ottenere un sistema pressoché privo di cavi nella camera principale del case. Con la tecnologia iCUE LINK è infatti possibile compiere un ulteriore passo in avanti rispetto all’assemblaggio con i sistemi tradizionali: le ventole e gli altri componenti interni possono essere collegati reciprocamente, riducendo la necessità di utilizzare più tipologie di cavi e connettori.

Il 6500D AIRFLOW e il 2500D AIRFLOW sono stati sviluppati per garantire prestazioni di raffreddamento ottimali e vantano una pannellatura anteriore, laterale, superiore e inferiore interamente realizzata in mesh che permette al flusso d’aria di raggiungere i componenti che più necessitano di raffreddamento. Per coloro che invece privilegiano l’estetica, i modelli 6500X e 2500X costituiscono dei veri e propri capolavori di design grazie alla visuale mozzafiato del sistema offerta dai due pannelli in vetro temperato.

La configurazione a doppia camera permette di tenere distinte le zone di raffreddamento e di gestione dei cavi, offrendo un flusso d’aria ancora più diretto a tutti i componenti. I case 6500D AIRFLOW e 2500D AIRFLOW includono quattro distinti punti di ancoraggio per radiatori, garantendo quindi per una flessibilità estrema nelle opzioni di raffreddamento, mentre i modelli 6500X e 2500X sono in grado di ospitare tre radiatori, garantendo comunque una dissipazione impressionante anche a tutte quelle configurazioni che privilegiano l’estetica.

I case 6500 e 2500 Series integrano, inoltre, svariate funzionalità dedicate alla semplificazione delle procedure di assemblaggio. Grazie alle innovative viti per ventole CORSAIR Quikturn a montaggio rapido, ai pannelli anteriori rimovibili senza attrezzi, alle linguette di estrazione in tessuto ed agli occhielli flessibili in doubleshot, ogni singolo dettaglio è stato progettato per offrire una soluzione pratica e funzionale. Con questi case, gli assemblatori possono inoltre dare libero sfogo alla propria creatività utilizzando un’ampia gamma di accessori opzionali, tra cui pannelli in legno o alluminio, attacchi verticali per la GPU e molto altro ancora. Tutti questi prodotti sono disponibili nel negozio online di CORSAIR.

“Ci troviamo a sostenere un’eredità non da poco per quanto riguarda i case a doppia camera e volevamo effettivamente alzare la posta in gioco e trasformare questi case nei modelli più attrattivi per l’assemblaggio”, spiega Aaron Neal, Direttore DIY Product Marketing di CORSAIR. “Gli appassionati dei modelli 680X e 280X scopriranno che restiamo fedeli alla nostra promessa ma facciamo anche di più, integrando numerose e nuove funzionalità con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di assemblaggio di PC”.

Chi si cimenta per la prima volta nell’assemblaggio di un nuovo sistema, che si tratti di una configurazione mid-tower o SFF, non può non prendere in considerazione un case delle serie 6500 o 2500 ed installare le nuove ventole iCUE LINK RX Series che offrono prestazioni di raffreddamento impareggiabili per i radiatori.

Disponibilità e prezzi

I case per PC a doppia camera CORSAIR 6500 Series e 2500 Series sono immediatamente disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Gli accessori per 6500 Series e 2500 Series sono disponibili direttamente nel negozio online CORSAIR.

I modelli 6500 Series e 2500 Series sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati dei case 6500 Series e 2500 Series e dei relativi accessori, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.