NZXT annuncia H6 Flow, nuovo case Mid-Tower ATX a doppia camera

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, presenta H6 Flow e H6 Flow RGB, nuovi case Mid-Tower ATX a doppia camera.







L'H6 Flow combina perfettamente prestazioni ed estetica. Progettato per offrire una visione ampia e continua, l'H6 Flow è caratterizzato da due pannelli, frontale e laterale, in vetro temperato che garantiscono una visione sempre ottimale della vostra build. Le dimensioni compatte del case, inoltre, assicurano il perfetto raffreddamento di ogni componente, ai ei più esigenti.

Sfruttando la sua architettura a doppia camera, il nuovo pannello frontale ad angolazione unica è stato pensato per la gestione ottimale del flusso d'aria dalle tre ventole da 120 mm (o dalle ventole RGB da 120 mm per la versione H6 Flow RGB). Due ventole da 140 mm alla base del case consentono di raffreddare direttamente i componenti che generano più calore. I rinnovati pannelli perforati hanno un design ottimizzato per garantire un flusso d'aria maggiore e prestazioni superiori. L'H6 Flow è dotato di ampi canali per il passaggio dei cavi con strap di fissaggio, il tutto a favore di un’estetica pulita e facilità in fase di assemblaggio.





H6 Flow, caratteristiche principali



Pannelli panoramici: I pannelli in vetro senza giunture garantiscono una visione sempre ottimale della vostra build.

Design compatto a doppia camera: Il design compatto a doppia camera migliora la dissipazione e crea un'estetica pulita e ordinata.

Raffreddamento immediato: H6 Flow include tre ventole da 120 mm (RGB o non RGB) preinstallate e posizionate con angolazioni appositamente pensate per ottimizzare airflow e raffreddamento.

Airflow ad alte prestazioni: I pannelli superiore e laterale agevolano il flusso d’aria e filtrano il pulviscolo, a favore delle prestazioni.

Caratteristiche quality of life: L’accesso facilitato ai pannelli superiori e laterali e una gestione dei cavi ottimizzata rendono upgrade e manutenzione rapidi e comodi.

Adatto a ogni build: Il pannello superiore supporta radiatori fino a 360 mm. Spazio per GPU fino a 365 mm e PSU da 200 mm.



Colori:



H6 Flow e H6 Flow RGB: Bianco opaco, Nero opaco



Prezzo consigliato:



H6 Flow: €109.99

H6 Flow RGB: €134.99



Disponibilità: Immediata



