Maniaco nudo a Giaveno, scende dall'auto senza mutande e vuole solo baciare

A Giaveno, comune della Val Sangone nella città metropolitana di Torino, si sono verificati due episodi inquietanti che hanno visto protagonista un uomo che, nudo dalla cintola in giù, ha avvicinato due ragazze mentre passeggiavano. L'uomo, al volante di un'auto, ha accostato vicino alle giovani, è sceso dal veicolo senza indossare pantaloni né mutande e ha tentato di avvicinarsi alle vittime farfugliando frasi come "Voglio soltanto baciarti". Fortunatamente, in entrambi i casi, le ragazze sono riuscite a scappare e il maniaco è fuggito senza lasciare tracce.

Le vittime hanno denunciato gli episodi alla stazione dei carabinieri di Giaveno, che ora sono al lavoro per identificare il responsabile. La comunità locale è in allerta, e le autorità stanno conducendo indagini per cercare di dare un volto al molestatore e prevenire ulteriori episodi. La comunità di Giaveno, insieme alle forze dell'ordine, si sta mobilitando per affrontare e risolvere questa situazione inquietante.