Flavio Briatore e Alessandra Todde: Scontro post-elezioni in Sardegna

In seguito alla vittoria di Alessandra Todde nelle elezioni regionali in Sardegna, Flavio Briatore ha dichiarato che non tornerà più sull'isola se la candidata di Pd e M5s dovesse vincere. La neoeletta presidente della Regione Sardegna ha risposto affermando che l'isola "sicuramente riuscirà a campare anche senza" la presenza dell'imprenditore.

Alessandra Todde, esultando per la sua vittoria, ha dichiarato di voler essere "la presidente di tutti i sardi" e ha iniziato a lavorare immediatamente. Ha inoltre ringraziato le donne della sua squadra per il ruolo svolto durante la campagna elettorale. La Todde, che ha vissuto gran parte della sua vita lavorativa all'estero, è rientrata in Italia nel 2018 e ha una carriera consolidata nel settore della tecnologia, dell'energia e della finanza. Parla quattro lingue, compreso il sardo, e ha ricoperto importanti ruoli manageriali prima di entrare in politica.

La sua elezione segna un momento storico per la Sardegna, essendo la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Regione. Durante la sua campagna elettorale, ha affrontato numerose polemiche, ma ha mantenuto il focus sul riunire lo schieramento di centrosinistra e sull'esperimento del "campo largo" con l'alleanza tra Movimento Cinque stelle e Partito democratico.

Flavio Briatore, noto per le sue attività imprenditoriali in Sardegna, tra cui il rilancio del Billionaire in Costa Smeralda, ha espresso il suo disappunto per l'esito delle elezioni, ma molti dubitano che manterrà la promessa di allontanarsi dall'isola.