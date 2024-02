Due Pitbull abbandonati a Segrate: appello della Lega del Cane

Due pitbull sono stati abbandonati nei giorni scorsi davanti alla sede della "Lega del cane" a Segrate, un popoloso comune della città metropolitana di Milano. Il video dell'abbandono, pubblicato dall'associazione sui social, mostra chiaramente il momento in cui i cani vengono lasciati legati al cancello e i padroni si allontanano, mentre gli animali abbaiavano incessantemente.

La "Lega del cane" ha lanciato un appello affinché il video diventi virale e rompa il silenzio su un tema spesso trascurato. L'associazione sottolinea l'urgenza di leggi che tutelino questi cani e chiede l'introduzione di regole e requisiti specifici per la detenzione dei pitbull e dei molossi, noti per essere di difficile adozione e spesso vittime di abbandono o maltrattamenti.

In Italia, l'abbandono di animali è un reato punito dall'articolo 727 del codice penale, che prevede l'arresto fino ad un anno per chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. La Lega del cane di Milano evidenzia la necessità di un intervento legislativo e di un maggiore coinvolgimento delle associazioni per affrontare l'emergenza di questi cani nei canili.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di emergenza pitbull, come confermato da altre fonti che riportano situazioni simili in diverse parti d'Italia. La Lega del cane chiede una "save list" di cani da salvare e invita le associazioni a farsi sentire per proteggere questi animali.