Anziana operata a Mantova per rimuovere proiettili della Seconda Guerra Mondiale

Intervento chirurgico a Mantova rimuove proiettili della Seconda Guerra Mondiale dalla gamba di una donna di 98 anni. L'ospedale Carlo Poma - Asst di Mantova è stato teatro di un intervento chirurgico insolito e storico: una donna di 98 anni, Lina Martelli, ha avuto rimossi due proiettili dalla gamba destra, residui di un bombardamento aereo della Seconda guerra mondiale. L'anziana, originaria di Gabbiana, frazione del comune di Castellucchio nel Mantovano, conviveva con questi proiettili da 84 anni, da quando, nel 1940, un attacco aereo colpì lei e la sua famiglia, lasciandoli tutti feriti.

L'intervento è stato necessario a causa della rottura di un'arteriola muscolare, che ha causato un ematoma post traumatico. Dopo l'asportazione dei proiettili e delle parti metalliche, i medici hanno proceduto con l'emostasi e la ricostruzione dei tessuti. La paziente, che vive in una residenza per anziani, è stata successivamente ricoverata in Nefrologia e Dialisi per le conseguenze dell'ematoma e continua a ricevere trattamenti di emodialisi.

Lina Martelli ricorda vividamente il giorno dell'attacco, quando un aereo, soprannominato "Pippo", mirava a un camioncino ma colpì invece la sua famiglia. Nonostante i tentativi di rimuovere i proiettili subito dopo l'incidente, gli sforzi si rivelarono vani fino a questo recente intervento. Dopo la guerra, Lina si trasferì a Rivalta sul Mincio e si sposò; oggi, vedova e senza figli, si appoggia all'affetto dei suoi numerosi nipoti.