Incidente mortale nel Brindisino, perde la vita Nicola Ippolito di San Vito dei Normanni

Schianto mortale su una provinciale del Brindisino sotto la pioggia: perde la vita Nicola Ippolito, 38 anni, volto noto tra San Vito dei Normanni e Ostuni. Ferito l’altro conducente. Indagini in corso sulla dinamica.

Un violento scontro tra due mezzi ha spezzato la vita di Nicola Ippolito, 38 anni, in un tratto di strada provinciale che collega San Vito dei Normanni alla marina di Specchiolla. L’impatto, avvenuto in serata sotto una pioggia intensa, ha coinvolto una Bmw e un pick-up, trasformando l’arteria in un teatro di soccorsi e rilievi.

Le condizioni dell’asfalto, reso particolarmente scivoloso dal maltempo, sono tra gli elementi al vaglio degli inquirenti. La perdita di aderenza potrebbe aver inciso in modo determinante sulla dinamica, rendendo difficile il controllo dei veicoli e amplificando la forza dell’urto.

Il conducente dell’altro mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nell’estrazione delle persone coinvolte dalle lamiere.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione responsabilità e cause dell’incidente, raccogliendo testimonianze e dati utili a chiarire quanto accaduto su quel tratto di provinciale.

La vittima era molto conosciuta in paese: per anni aveva gestito il bar “Sale, Zucchero Caffè”, locale diventato un punto di riferimento per tanti residenti. In seguito, insieme al fratello, aveva aperto a Ostuni “Panze Rotto gourmet”, attività stagionale nel centro storico capace di attirare anche numerosi visitatori.

Dopo aver ceduto le due attività, Ippolito aveva scelto di lavorare nell’azienda agricola di famiglia. Era sposato dal 2017 con una fisioterapista stimata a San Vito dei Normanni, figura anch’essa molto conosciuta nel territorio.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio dedicati al 38enne, ricordato per il carattere solare, le sue passioni e il legame profondo con la moglie, compagna di vita di tanti anni.