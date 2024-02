Omicidio a Barga: Vittorio Pescaglini uccide la moglie Maria Batista Ferreira a coltellate

Un tragico evento ha scosso la comunità di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Vittorio Pescaglini, un uomo di 57 anni, ha ucciso la moglie Maria Batista Ferreira, di origine brasiliana, con diverse coltellate. L'omicidio è avvenuto in via Cesare Battisti, in pieno centro cittadino, intorno alle 18:00.

La vittima è stata trovata già deceduta all'arrivo dei sanitari. Dopo il fatto, l'aggressore ha contattato i carabinieri e si è consegnato ai militari. Secondo le testimonianze, la coppia stava attraversando un periodo di crisi e si trovava in fase di separazione.

Il luogo del femminicidio è stato prontamente isolato per consentire i soccorsi e i successivi rilievi da parte delle autorità. La comunità locale è rimasta profondamente turbata da questo grave episodio di violenza.