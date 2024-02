Fiorentina-Lazio in diretta tv e streaming: le formazioni e dove vedere la partita

Nel "Monday Night" della ventiseiesima giornata di Serie A, la Fiorentina ospita la Lazio in una sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. La partita si svolgerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina, guidata da Vincenzo Italiano, si presenta al match dopo un inizio d'anno difficile, con cinque sconfitte in nove partite, inclusa quella nella semifinale di SuperCoppa, e una sola vittoria contro il Frosinone. La squadra viola ha anche superato il turno in Coppa Italia ai rigori contro il Bologna nei quarti.

Dall'altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri arriva da un periodo più positivo, nonostante due sconfitte in campionato contro Atalanta e Bologna. I biancocelesti sono attesi da impegni importanti, tra cui il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, dopo aver vinto la partita d'andata.

Le formazioni ufficiali vedono la Fiorentina schierarsi con un 4-2-3-1: Terracciano in porta; difesa composta da Faraoni, Milenkovic, Ranieri e Biraghi; a centrocampo Arthur e Duncan; in attacco Ikoné, Beltran e Nico Gonzalez a supporto di Belotti.

La Lazio risponde con un 4-3-3: Provedel tra i pali; Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto a centrocampo; Isaksen, Immobile e Felipe Anderson formano il tridente offensivo.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), e in streaming su DAZN, NOW e Sky Go.