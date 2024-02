Caso Alberto Genovese: Accettato il Rito Abbreviato, Processo Partirà a Maggio

Il Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) di Milano, Chiara Valori, ha accolto la richiesta di rito abbreviato per Alberto Genovese, ex imprenditore già condannato per stupro, che dovrà difendersi dall'accusa di aver abusato ripetutamente di due giovani tra il marzo 2019 e il novembre 2020. Le presunte violenze sarebbero avvenute nel suo appartamento a Milano, seguendo un modus operandi che prevedeva l'uso di droga e benzodiazepine prima di ore di violenze. Genovese è anche accusato di detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia per aver tentato di influenzare una testimone con denaro e regali.

La difesa di Genovese, rappresentata dagli avvocati Salvatore Scuto e Davide Ferrari, ha accettato il rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena in caso di condanna, a condizione della produzione di documentazione clinica. Anche l'ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso, accusata di un episodio e di un tentativo di violenza, ha scelto il rito abbreviato.

Daniele Leali, amico deejay di Genovese, indagato per intralcio alla giustizia e spaccio di droga, ha anch'esso optato per il rito abbreviato e potrebbe essere interrogato nella prima udienza fissata per il 17 maggio.