Frontale tra Panda e Porsche a Nuoro: morto Pasquale Murgia, illeso il giovane alla guida del SUV

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 25 febbraio sulla strada provinciale 56, tra Talana e Lotzorai, in provincia di Nuoro, coinvolgendo una Fiat Panda e una Porsche Macan. La vittima dell'incidente è Pasquale Murgia, un pensionato di 81 anni, residente a Tortolì, che guidava la Panda. L'uomo è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro, prima di poter essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, e i carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica degli eventi. Il conducente della Porsche Macan, un 28enne di Tortolì, è rimasto illeso. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano la gravità dello scontro, con la Panda completamente distrutta e il veicolo ridotto a un cumulo di lamiere.