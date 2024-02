19enne si lancia da auto in corsa a Milano: soccorso in codice rosso

Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso in codice rosso e attualmente si trova in condizioni gravissime dopo essersi lanciato da un'auto in corsa sabato sera, il 24 febbraio, a Milano. L'incidente è avvenuto in via Giovanni Battista Cassinis, vicino alla stazione ferroviaria di Rogoredo, intorno alle 19:20. Il giovane, che ha riportato gravi traumi alla testa e al torace, è stato trasportato al Policlinico di Milano, dove è ricoverato in coma nel reparto di Terapia intensiva.

Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne si sarebbe lanciato dall'auto, una Dacia in sharing, mentre questa speronava altre macchine parcheggiate. L'auto era stata presa a noleggio poco prima dall'amico del giovane, un 29enne italiano, che era alla guida e stava dando un passaggio al 19enne. Testimoni hanno segnalato l'accaduto e i soccorsi sono stati allertati immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'incidente e il motivo che ha spinto il giovane a lanciarsi dall'auto in movimento. Non è esclusa l'ipotesi che il 19enne possa essere stato spinto o costretto a lanciarsi. Gli investigatori stanno esaminando anche i segni trovati su alcune auto parcheggiate, che potrebbero essere stati lasciati dallo sportello dell'auto su cui viaggiava il ferito.